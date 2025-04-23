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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı. Yılmaz, "Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

"Demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır"

Yılmaz, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli mutabakatla 105 yıl önce kurulan TBMM'nin, milletin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirdiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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