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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Akdeniz depremi sonrası geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Akdeniz depremi sonrası geçmiş olsun mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Panik atak geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Panikle yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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