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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Kadir İpek tutuklandı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili paylaşımına hakaret içeren bir yanıt veren Kadir İpek, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Kadir İpek tutuklandı
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Samsun'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan A.I., dün tekrar tutuklandı.

A.I., X platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak, ardından yapılan yeni bir değerlendirme sonucu A.I. tutuklandı.

Yeniden gözaltı kararı verildi

Genç hakkında bu kez paylaşımı başka bir sosyal medya platformunda da yaptığı gerekçesiyle yeniden gözaltı kararı verildi.

Karar sonrası A.I. yeniden gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç adliyeye gönderilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteci Altan Sancar, Kadir İpek'in tutuklandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

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