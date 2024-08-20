D-100'de feci kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil arızalandığı için yan yola park edildiği öne sürülen tıra ok gibi saplandı. Hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan 21 yaşındaki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Sakarya D-100 karayolunda 21 yaşındaki Ömer Atmaca idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. idaresindeki tıra adeta ok gibi saplandı.
Sürücü hayatını kaybetti
Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tırın sürücüsü gözaltına alındı
Adrese ulaşan ekiplerce yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedenin hastane morguna kaldırıldı. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.