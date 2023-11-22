Davutoğlu, partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını, düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Gelecek Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları şöyle:

Ağrı: Murat Gök (Ağrı İl Başkanı)

Alanya: Mevlüt Demir (Antalya İl Başkanı)

Samsun: Mustafa Yeşilyurt (Samsun İl Başkanı)

Samsun İlkadım: Yaşar Güngör (İlkadım İlçe Başkanı)

Samsun Terme: Hacı Bilal Arslan

Ordu Ünye: Tevrat Korkmaz

Yozgat Akdağmadeni: Ömer Aydoğdu

Konya Taşkent: Emin Tezcan

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir siyasi partiyi ayakta tutan şey teşkilatıdır. Seçimleri kazanan iktidar partisinin durumuna bakıyoruz; ruhunu kaybetmiş.

Erdoğan'ın yüzde 50+1 sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kandırıldık edasıyla yüzde 50+1 düzenini değiştirme sözünden bahsetti.

Bize 'Masada kaç kişisiniz' diye soruluyor ama Erdoğan, kendi sorununu karşısını göstererek yokmuş gibi davranıyor.

Devlet Bahçeli ne dedi? 'Gönlümüz el vermese de istemediğimiz oluşumlarla yan yana geldik' dedi.