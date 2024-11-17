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Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret: İki konuda mutabık kalmamız lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e yaptığı ziyaret sonrası basın açıklamasında "Eğer bir barış gerçekleştireceksek buradan herkese sesleniyorum, iki konuda mutabık kalmamız lazım. Birincisi tam ve eksiksiz demokrasi, herkes için geçerli olan demokrasi, ikincisi de tavizsiz kamu düzeni." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret: İki konuda mutabık kalmamız lazım
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile Mardin'deki bir otelde basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı.

Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Davutoğlu, "Halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmalarına her zaman karşı çıktık, parti politikamız da budur." dedi.

"İki konuda mutabık kalmamız lazım"

"Çözüm sürecini hem bir aydın hem Dışişleri Bakanı hem de Başbakan olarak destekledim ama Türkiye'de kamu düzenini ihlal eden her türlü eyleme, teröre karşı da mücadele etmekten hiç çekinmedim." diyen Davutoğlu, sözlerini "Eğer bir barış gerçekleştireceksek buradan herkese sesleniyorum, iki konuda mutabık kalmamız lazım. Birincisi tam ve eksiksiz demokrasi, herkes için geçerli olan demokrasi, ikincisi de tavizsiz kamu düzeni. Tavizsiz kamu düzeni olmadan herhangi bir süreç işletilmez. Bir süreç işletilmeden, diyalog yapmadan, konuşmadan bütün taraflarla el ele vermeden de bir demokrasi kurulmaz." diyerek sürdürdü 

Davutoğlu, Ahmet Türk'ün ablasının gece vefat ettiği bilgisini de aldıklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Ahmet Türk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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