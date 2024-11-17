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DEM Partili Hatimoğulları: Müzakereye de mücadeleye de hazırız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyum atamalarına tepki göstererek, Kürt sorununun onurlu bir barış ve demokratik yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulundu. Hatimoğulları, "Müzakereye de mücadeleye de hazırız. Gelin, demokratik bir cumhuriyet için hep birlikte 'barış' diyelim" dedi.

Haber Merkezi
AA
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DEM Partili Hatimoğulları: Müzakereye de mücadeleye de hazırız
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da partisinin öncülüğünde Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"nde yaptığı konuşmada, bazı belediyelere "kayyum atandığını" belirterek, buna tepki gösterdi.

"Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz, çeşitli gelişmeler var"

Tülay Hatimoğulları, "Acaba Kürt sorununda bir çözüm olur mu?" diye bir soru ortaya atıldığını belirterek, "Şu an bütün Türkiye bu soruyu konuşuyor, bu soruyu tartışıyor. Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz, çeşitli gelişmeler var. Biz DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak elbette onurlu barışın yanındayız." diye konuştu.

"Bizler müzakereye de hazırız, mücadeleye de hazırız"

Hatimoğulları, "Batman'dan Ankara'ya sesleniyoruz, bizler onurlu bir barış, demokratik zeminde bir çözüme hazır olduğumuzu her fırsatta her yerde ifade ettik. Bizler müzakereye de hazırız, mücadeleye de hazırız." ifadelerini kullandı.

"Gelin Türkiye halkları için, demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim"

Hatimoğulları, "Türkiye halklarına sesleniyoruz, gelin dayanışmayı büyütelim, haksızlıklara karşı çıkalım, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesine hep birlikte öncülük edelim, gelin Türkiye halkları için, demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim." dedi. 

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