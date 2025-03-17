DEM Parti heyeti: Öcalan ile diyolog süreci başlatılmalı

DEM Parti ve İmralı Heyeti’nin Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrasında siyasi parti turları devam ediyor. MHP ve AK Parti ziyaretlerinin ardından DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, "85 milyonun umudunu bağladığı girişimde sürece sahip çıkma sürecidir. Barışın 85 milyonun yararına olduğunu, bizim de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğini ifade ediyorum." dedi.

Bakırhan şunları söyledi:

"Bu sürecin rahat şekilde yürümesi gerekirken Öcalan'ın çalışma koşulları düzenlenebilir dedik. Kayyum yasa tasarısının TBMM başkanı tarafından gündeme alınabileceğini niyet gerekleri olarak söyledik.

Demokratik adımlar için hazırlığın yapılması gerektiğini söyledik."

"Sabotajları kim yapıyorsa açığa çıkartılması gerekiyor"

"Barış umudunu konuşurken Kobani'de 7'si çocuk 9 kişinin yitirdiği saldırıyı izledik. Bu saldırıyı kınıyoruz. Büyük üzüntü içindeyiz. Bu saldırıların Suriye ve Buradaki süreçlere zarar verebileceğini belirtmek istiyoruz. Öcalan ve Erdoğan sabotajlara dikkat çekmişti. Sabotajları kim yapıyorsa açığa çıkartılması gerekiyor. Güvenlik tehdidi diyenlere de soruyoruz. 7 çocuk mu güvenlik tehdididir? Bunların sürece bir katkısı yok. Bunlar süreci provoke eden yaklaşımlardır.

Sayın Erdoğan 'provokasyonlara karşı en üst seviyede tedbir alacağız' demişti. Erdoğan'a beklentimizi iletmek istiyorum. Bu provokasyonu yapanlar tespit edilip yargılanmalıdır.

Bir sürü engel aştık en önemli aşamasını tüm hassasiyetle bir noktaya getirdik okyanusu geçtik provokasyonlarla bu süreci boğmaya çalışanlar var.

İktidar üzerine düşeni yerine getirmeli."

İmralı'ya ziyaret yapılacak mı?

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları İmralı ziyaretinin olup olmayacağının birkaç güne netlik kazanacağını belirtti.

Tülay Hatimoğulları şunları söyledi:

İmralıya gidişimiz bir kaç gün içinde gerçekleşecek. Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı takip ettik. MHP heyeti de bize aktardı. Bahçeli'nin ifade ettiği PKK'nın silah bırakma meselesi... Biz bunu hep beraber, Öcalan çağrısını yaptığı zaman PKK'nın kongreyi toplaması için kendisine düşen görev ve sorumluluğu paylaştı. Koşulların oluşturulması ile ilgili operasyonlar devam ediyor. Güvenlik konusunda koşulların sağlanması halinde PKK'nın kongre çağrısı yapacağını izledik."

"Öcalan ile diyolog süreci başlatılmalı"

Tülay Hatimoğulları, "PKK'nın kongre süreci ile ilgili, Öcalan'ın kongrede vereceği mesajların önceki açıklamalarla paralel olduğunu dikkat çekerek, "Öcalan'ın PKK'nın kongre çağrısı hem de sürecin ilerlemesi açısından diyolog sürecinin başlatılması gerektiğini söyledik." dedi.

Hatimoğulları, Öcalan'ın kongrede üstleneceği rolle ilgili hem kendisi hem de örgütünün yaptığı açıklamalar paralel kendisi bizim yaptığımız ziyarette kongreyi toplayıp karar aldıracak güce sahip olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, "İletişim kanallarının açılması kongre toplayacakları bir zeminin oluşması bakımından önünün açılması gerekiyor. Bu konuda bir adım atıldı mı? Bilgimiz dahilinde yok. PKK'nın kendi kongresini yapması için hem güvenli ortamın hem de diyalog kanallarının açılması gerektiğini iki tarafta ifade etti. Parti ziyaretlerinde de dile getirdik" ifadelerini kullandı.

"Kayyımları görüştük, net yanıt alamadık"

Hatimoğulları, kayyumlarla ilgili olarak "Kayyım yasası geçmiş dönemde de bu konudaki görüşlerimiz net. Anayasada karşılığı olmayan bir kanuna dayanarak kayyım atamaları gerçekleşti. AKP ve MHP ile konuyu görüştük. Net bir yanıt aldık diyemem. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri konularda adımların atılması yönünde görüşlerimizi paylaştık. Kendilerinden aldığımız yanıt detaylı değildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- DEM Parti görüşmesi

Hatimoğulları, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme umarız bayramdan sonra gerçekleşecektir" diye konuştu.

Nevruz'da Öcalan çağrısını yineleyecek mi?

Hatimoğulları, Demokratikleşme süreci ile ilgili genel konuşmalar geçti. İnfaz düzenlemesi ile ilgili çabası olan siyasi partiyiz. Biz bu konuları aktardık ama bu konuda yanıt alabilmiş değiliz. Öcalan'ın mesajısının Nevruz'da da yapılması, toplumsal barışa da önemli katkı sağlayacaktır. Umarım bu konuda adım atılır" dedi.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"İnfaz yasası ve terörle mücadele kanununda çalışmamız olan bir partiyiz. Demokratikleşme ile ilgili adımları tüm partilerle görüştük. AKP ve MHP'den bir yanıt alabilmiş değiliz. Nevruz'da Öcalan'dan bir mesaj beklediğimizi ilettik. Öcalan'ın mesajının nevruzda paylaşılması atılan adıma destek sağlayacaktır. Talebimizi ilettik ümit ediyoruz karşılığını alırız."