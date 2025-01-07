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DEM Parti Selahattin Demirtaş ile ne zaman görüşecek? Sırrı Süreyya Önder tarih verdi

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yapmayı planladıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Önder, Demirtaş ile en kısa sürede bir araya gelmeyi planladıklarını ve görüşmenin büyük ihtimalle bu hafta içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti Selahattin Demirtaş ile ne zaman görüşecek? Sırrı Süreyya Önder tarih verdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan ile ilgili çağrısının ardından, DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Cezaevi’ne giderek görüşme gerçekleştirdi. Önder ve Buldan, bu ziyaretin ardından siyasi partilerle temas kurmaya başladı. DEM Parti’nin İmralı heyetine, yerine üçüncü kez kayyum atanan Ahmet Türk de katıldı.

İmralı heyeti bugün (7 Ocak) CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştükten sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Görüşmenin ardından Sırrı Süreyya Önder, detaylı açıklamayı görüşme trafiği bittikten sonra yapacaklarını açıkladı.

Önder, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önder, Ahmet Türk'ün de İmralı Cezaevi'ne gidip Öcalan'la görüşeceğini teyit etti.

Önder, "Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Ahmet Abi heyetimizdedir. İmralı kısmına da katılacaktır. Ama bu ne zaman olur bilemiyoruz" dedi.

"Uzlaşma arayışında olacağız"

Önder, basın açıklamasında süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın ve sürece katkı sunan değerli isimlerin görüşlerini, önerilerini ve sorularını açık yüreklilikle değerlendirdik. Bu öneriler bizim için büyük önem taşıyor. Geçmiş deneyimlerden aldığımız en önemli derslerden biri, toplumsal mutabakat zemininin genişletilmesi gerektiğidir. Her kesimi sürece dahil ederek ve topluma ulaşarak bir uzlaşma arayışında olacağız."

Önder, siyasi parti temaslarının, Yeniden Refah Partisi ile yapılacak görüşmenin ardından sona ereceğini ve kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

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