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DEM Parti'de 'pazartesi' beklentisi! Hazırlıklar yapıldı, şehir dışı planları iptal edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısının ardından, DEM Parti İmralı görüşmesi için yaptığı başvuruya pazartesi olumlu yanıt bekliyor. Eş genel başkanlar, bu ihtimal nedeniyle şehir dışı planlarını iptal etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti'de 'pazartesi' beklentisi! Hazırlıklar yapıldı, şehir dışı planları iptal edildi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrıları gündemdeki yerini korurken DEM Parti de İmralı görüşmesi için verdikleri dilekçe için pazartesi günü olumlu yanıt bekliyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları şehir dışı planlarını da iptal etti.

Pazartesi olumlu yanıt bekleniyor

Adalet Bakanlığı'ndan İmralı başvurusuna henüz yanıt gelmezken DEM Parti pazartesi günü başvuruya olumlu yanıt vermesini bekliyor.

Hafta sonu hazırlık yapıldı

DEM Parti hafta sonu İmralı görüşmesi ve sonuçlarını kurullarında masaya yatırdı.

Şehir dışı planları iptal edildi

DEM Parti Eş Genel Başkanları olumlu yanıt gelme ihtimalini düşünerek Ankara dışında program yapmadı.

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