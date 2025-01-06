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DEM Parti'den 'engel' tepkisi: Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır

DEM Parti, bazı yayın kuruluşlarının X hesaplarına erişim engeli getirilmesine "Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır. Hiç kimse ve hiçbir güç, hakikati, basın özgürlüğünü, özgür basını engelleyemeyecektir" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den 'engel' tepkisi: Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır
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DEM Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarının X hesaplarına engelleme getirilmesine tepki gösterildi. Açıklamada İletişim Başkanlığının 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe çevirisine de değinildi.

Bazı X hesaplarına getirilen erişim engelinin eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İletişim Başkanlığının "Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının “Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê” adıyla Kürtçe yayınlandığının propagandasını yaptığı paylaşımının daha mürekkebi kurumadan aynı zamanda Kürtçe yayın yapan özgür basın kurumları Mezopotamya Ajansı, JinNews, Yeni Yaşam Gazetesi ve SiyasiHaber’in X hesapları keyfi olarak erişime engellendi. 

"Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır"

İktidar bu kararla şiarının "Bi Her Zimanî Bijî Heqîqet! Her Dilde Yaşasın Hakikat" değil, "Bi her awayî astengî û sansur/Her koşulda sansür ve engelleme" olduğunu ilan etmiş oldu. 

Bu utanç verici karar derhal kaldırılmalıdır. Hiç kimse ve hiçbir güç, hakikati, basın özgürlüğünü, özgür basını engelleyemeyecektir."

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