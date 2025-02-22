DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Yol haritası hazırlıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan, 12 metrekarelik hücresinde 26 yıldır Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'de yaşayan halkların ve inançların demokratik bir zeminde yaşaması için Alevilerin eşit yurttaş olabilmesi için, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için bir yol haritası hazırlıyor, bir çağrıya hazırlanıyor" dedi.

"100 yıllık politikalar artık sonuç almadı"

DEM Parti Tunceli İl Örgütü tarafından kentteki bir otelde 2'nci Olağan Kongresi düzenlendi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, milletvekili Ayten Kordu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Burada konuşan Bakırhan, "Türkiye'de 1 Ekim tarihinde bir tartışma süreci başladı. Siz de takip ediyorsunuz, muhtemelen merak da ediyorsunuz. Bir taraftan Kürt sorunu konuşuluyor. Bu tartışmaların barış sürecine evrilmesi tartışmaları var. Tam da 1 Ekim'den sonra başlayan tartışmaların sebebi budur. 100 yıllık politikalar artık sonuç almadı, Orta Doğu'daki gelişmelerden antidemokratik zeminler, dışarıdan müdahaleye açık bir hale geldi. Dolayısıyla bu gelişmelerden ders almak gerekiyor. Kimliğini ve özgürlüğünü isteyen halk, gerçekliği karşısında bu meseleyi diyalog ve müzakereyle çözmek gerekiyor. 1 Ekim tartışmaları bizim güçsüzlüğümüzden değil, bizim pes etmemizden kaynaklı değil, bizim vazgeçmememizden dolayı değil, 100 yıllık politikaların sonuç almamasından dolayıdır." dedi.

'1 Ekim tartışmaları barış sürecine evrilecektir'

Bakırhan, Zulüm politikaları bizi durduramaz. Yolumuzu bulur yine devam eder gideriz. 1 Ekim tartışmalarından sonra birçok tartışma yapılıyor. Siz onlara inanmayın, 1 Ekim sizin mücadelenizin sonucudur. Direnişinizin ve duruşunuzun sonucudur. Bu böyle devam ettiği sürece inşallah 1 Ekim tartışmaları barış sürecine evrilecektir. Öcalan bir çağrı yapacak. Öcalan, 12 metrekarelik hücresinde 26 yıldır Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'de yaşayan halkların ve inançların demokratik bir zeminde yaşaması için Alevilerin eşit yurttaş olabilmesi için, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için bir yol haritası hazırlıyor, bir çağrıya hazırlanıyor. Sayın Bakan, 'Görüntülü mesaj mevzuata uygun değil' diyor. 100 yıllık sorun için değerli bir çağrı yapılacak. Sanki İmralı'da mevzuat mı uygulanıyor? Hukuk mu, mevzuat mı bıraktınız? Orada gayri resmi hukuk uygulanıyor" diye konuştu.