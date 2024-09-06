DEM Partili Şenyaşar'dan 'Narin Güran' soruları: Neden yayın yasağı getirildi?

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde tutuklu bulunan hastaların tahliye edilmesini istedi.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı gündemde tutacaklarını söyleyen Şenyaşar, "Narin'e ne oldu? Neden yayın yasağı getirildi? Yayın yasağı getirilerek kimler korunmaya çalışılıyor?" diye sordu.

Narin'in amcasının "kasten öldürme" suçundan tutuklandığını ama Narin'e ne olduğunun bilinmediğini söyleyen Şenyaşar, "Narin'in akıbeti belli olana kadar gündemde tutmaya devam edeceğiz. Her gün soracağız. Narin'in akıbetinin Gülistan Doku'nun akıbeti gibi olmasına izin vermeyeceğiz. Hukuk devletinde insanlar kaybolmaz." dedi.