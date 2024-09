CHP'nin olağanüstü kurultayı başladı: Özgür Özel'den önemli mesajlar

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 20'nci Olağanüstü Kurultayı’nın açılışında konuştu.

Konuşmasına delegeleri, üyeleri ve parti emekçilerini selamlayarak başlayan Özel, "47 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye’nin birinci partisinin kurultayını izleyenlere merhaba. 4 milyondan fazla yeni seçmenimize merhaba. Türkiye ittifakına inananlara, milliyetçi, muhafazakar, Kürt demokratlara tüm demokratlara merhaba." dedi.

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımızı Ankara'da gerçekleştiriyoruz https://t.co/kauBntw8MF — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 6, 2024

"Partimizin iktidar programının çalışmalarını başlatmak üzere bir araya geldik." diyen Özel, şunları söyledi:

"Hep birlikte bir yol açmak ve yeni bir yol almak için yola çıktık. Büyük bir değişimi gerekli görerek ‘CHP değişecek, Türkiye değişecek’ dedi. Bizim kurultaylarımız liderlerden emir alan kurultaylar değil onlara talimat veren kurultaylardır. Erdoğan’ın 18 kişilik kabinesine karşılık görevlendirme yaptık, Gölge Kabine kurduk. Sayın Erdoğan’ın kabinesinde bir tek kadın vardır ve o da aileden sorumludur. Yani ona sen aile ile ilgileneceksin, sizin yeriniz ailedir, evdir, çocuk büyütmektir. Siz dış politikadan anlamazsınız, adliyeyi, mülkiyeyi biz yöneteceğiz’ demekte. Biz ise bu ülkenin kurucu kodlarında olduğu gibi eşit temsile, kadın erkek eşitliğine yer vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.''

"Yurt dışına çıktığımızda Türkiye’nin partisiyiz"

Dış politikaya konuşmasında değinen Özel, "Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye’nin partisiyiz. Yurt dışına çıktığımızda her zaman Türkiye’nin menfaatini savunduk. Ayrıca her yerde Gazze’deki zulmü gündeme getirdik. Her kürsüde Filistin’in haklı davasını savundum. Bunu yapmak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasını sahiplenmektir." dedi.

"İşçi temsilcileri, işçi sendikalarıyla, işverenlerle daha çok temas ettik. DİSK’e her yerde eşlik ettik.” diyen Özel, ''Bu örgütlerle CHP arasındaki ilişki çok daha kuvvetlendi. Onlara güç verdik, onlardan güç aldık." ifadelerine yer verdi.