Demet Akalın'ın da içinde olduğu tekne battı: Nasıl sağ çıktım anlamıyorum
Didim'e giderken içinde bulunduğu teknenin battığını açıklayan Demet Akalın, İskeleye girdi, tekne saniyeler içinde battı. Tekneden nasıl sağ çıktım anlamıyorum.” dedi.
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Şarkıcı Demet Akalın, konser vermek için Aydın'ın Didim ilçesine giderken içinde olduğu teknenin battığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından video paylaşan Akalın alnının şiştiğini belirterek, “Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi, tekne saniyeler içinde battı. Tekneden nasıl sağ çıktım anlamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış.” dedi.