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Denizli milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti, MHP)

Meclis'e 7 milletvekili gönderen Denizli'de hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.

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DENİZLİ 1 CAHİT ÖZKAN AK PARTİ
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA CHP
DENİZLİ 1 ABDULLAH KOÇ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK İYİ PARTİ
DENİZLİ 1 FERUDUN ÜNAL MHP
DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
DENİZLİ 2 ŞAHİN TİN AK PARTİ
DENİZLİ 2 ŞEREF ARPACI CHP
DENİZLİ 2 ŞENOL AKYOL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL İYİ PARTİ
DENİZLİ 2 YUSUF GARİP MHP
DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
DENİZLİ 3 NİLGÜN ÖK AK PARTİ
DENİZLİ 3 SEMA SİLKİN ÜN CHP
DENİZLİ 3 MAHİDE ÖZTÜRK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 3 KADİR TATIK İYİ PARTİ
DENİZLİ 3 EBRU LEMAN KALKAN MHP
DENİZLİ 3 PELİN ŞEN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
DENİZLİ 4 EKREM BAŞER AK PARTİ
DENİZLİ 4 ADİL DEMİR CHP
DENİZLİ 4 MURAT ENGİZ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 4 ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI İYİ PARTİ
DENİZLİ 4 EMRE ERDOĞAN MHP
DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ AK PARTİ
DENİZLİ 5 SEDAT DEMİRCİ CHP
DENİZLİ 5 SONGÜL AKKOYUN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 5 UĞUR ÇİZMECİOĞLU İYİ PARTİ
DENİZLİ 5 MEHMET ALTINTAŞ MHP
DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
DENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHAN AK PARTİ
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN CHP
DENİZLİ 6 ELİF KAVİLİ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR İYİ PARTİ
DENİZLİ 6 RAŞİT ÖZDEMİR MHP
DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
DENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR AK PARTİ
DENİZLİ 7 AYŞE HAZER CHP
DENİZLİ 7 HAVVA MEŞE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK İYİ PARTİ
DENİZLİ 7 HÜSEYİN YÜKLET MHP
DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

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