Deprem bölgesine uluslararası yardım akmaya devam ediyor

Hüsniye Güngör / Bestenigar Kara

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkelerden birbiri ardına Türkiye’ye yardım duyuruları geliyor. Bazı ülkeler uzman arama-kurtarma ekipleri gönderirken, para yardımı yapan da var sahra hastanesi kuran da. Ülkeler yardım faaliyetlerini gerek AFAD gerekse sahadaki diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttüklerini belirtiyor.

Moldova’dan 55 kişilik kurtarma ekibi

Moldova Cumhuriyeti, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Türkiye’deki afet bölgelerine profesyonel arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’un EKONOMİ’ye verdiği bilgiye göre, Moldova Cumhurbaşkanı Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından uğurlanan arama ve kurtarma ekibi; 55 arama kurtarma profesyoneli, 2 arama kurtarma köpeği ve 12 adet tam otonom itfaiye aracından oluşuyor. 6 Şubat akşamı yola çıkan ekibin yaklaşık 30 saat sonra Türkiye’ye ulaşması ve deprem bölgelerinde en az 7 gün faaliyet göstermesi bekleniyor.

Macaristan’dan 100 uzman 19 arama-kurtarma köpeği 12 ton malzeme

Diğer yandan, Macaristan Büyük Elçisi Viktor Matis, tamamı profesyonel 100 kişi, 19 arama kurtarma köpeği ve 10-12 ton malzeme ile Hatay’a ulaşıldığı bilgisini verdi. Matis bugün 11.44’te yaptığı Twitter paylaşımında “İlk 55 arama kurtarma uzmanımız doktorlarla beraber 2 köpek desteğiyle Hatay’da. 39 kişi ve 13 arama-kurtarma köpeği de oraya yaklaşmakta. Öğleden sonra 6 kişi ve 4 köpek daha varacak. 100 kişi, 19 köpek, 10-12 ton malzeme. Profesyonel herkes. Şimdi iyi haberler gelsin” dedi. Matis AFAD ile koordineli çalıştıklarını bildirdi.

Danimarka 1.3 milyon Euro gönderdi

Danimarka Başkonsolosluğu da resmi Twitter adresinden Danimarka’nın 10 milyon Danimarka Kronunu (1.3 milyon Euro) acil ihtiyaçlar için derhal Türkiye ve Suriye’ye gönderdiğini açıkladı. Paylaşımda şu Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jørgensen’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya yer verildi: “Türkiye ve Suriye'deki depremlerden derinden etkilendim. 1939'dan beri en kötü depremler. Kızıl Haç ve Save the Children aracılığıyla acil yardım için hemen 10 milyon DKK gönderiliyor. Ek insani yardım fonlarımızla da hazırız. Sahadaki yetkililer ve ortaklarla yakın temas halindeyiz.”

Türkiye’ye yardım göndereceğini açıklayan diğer ülkeler ise şöyle:

İspanya deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için bölgede sahra hastanesi kuracağını ve bu kapsamda 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceğini bildirildi. İspanya'dan deprem bölgesine şimdiye kadar iki askeri uçakla 90 kişilik kurtarma ve ilk yardım ekibi giderken, çeşitli kentlerden çok sayıda sivil yardım kuruluşu da 10-15 kişilik gruplarla, kendi imkanlarıyla Türkiye'ye hareket etti. İspanya Savunma Bakanlığı ise, toplamda 500 kadar deniz subayının bulunduğu Juan Carlos I ve Galicia gemilerinin, depremde kurtarma çalışmalarına destek vermek için dünden bu yana Türkiye'ye doğru yolda olduğunu duyurdu. Bu arada, bazı sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve Suriye'de deprem mağdurlarına destek için Acil Müdahale Komitesi adıyla ortak yardım kampanyası başlattı.

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner ev gönderecek. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekibin geleceği aktarılan haberde, bu ekibin bir meydan hastanesi kuracağı, insani yardımlar, kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getireceği ifade edilmişti.

Filistin 35 kişilik uzman ekip gönderiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi İmad Zuheyri, Filistin'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 35 kişilik uzman ekip göndereceğini söyledi. Zuheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Endonezya, Latin Amerika, Pakistan gibi bölgelerdeki doğal felaketlerde görev alan Filistin Acil Müdahale ve Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye hareket edeceğini aktardı. Filistinli Bakan Yardımcısı, yanlarında götürecekleri yardım kitlerinin dışında büyük ekipmanların Ürdün veya Türkiye'de temin edilmesi için alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını, ekibin en geç 48 saat içinde sahaya ulaşmasını planladıklarını ifade etti.

İlk Hint uçağı Adana’ya indi, ikincisi yolda

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücünden 51 arama ve kurtarma personeli, özel eğitimli köpekler, delici makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu askeri nakliye uçağı Adana Havalimanı'na indi. Ekibin sorumlusu, yaptığı açıklamada, Hindistan'dan ikinci 51 kişilik arama ve kurtarma personeli ile gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu uçağın akşam saatlerinde kente ulaşmasının planlandığını bildirdi. Hint yetkili, iki ekibin öncelikle Adana'da, ardından Gaziantep'te arama ve kurtarma çalışmaları ile sağlık hizmetlerine destek olacağını, Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar bölgede görev yapacaklarını söyledi.

İki Fransız uçağı Adana’ya indi

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından "Arama kurtarma görevlilerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan iki uçağımız da Adana'ya indi." notunu paylaştı.