Deprem mi oldu? En son depremler nerede?

Türkiye'de irili ufaklı depremler yaşanıyor. Kahramanmaraş depremlerinden sonra artçı depremler sürerken bunlardan ayrı olarak yeni depremler meydana geliyor.

'Deprem mi oldu, yeni deprem mi oldu?' sorusu sıklıkla aranıyor.

Bu depremlerin en sonuncusu Bolu'da yaşandı. Saat 13.55'te Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul ve Ankara'dan da hissedildi.



AFAD, deprem sonrasında, olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Depremleri en doğru ve güvenilir şekilde hangi kaynaklandan öğrenebiliriz?

Bu soruya iki kaynak olarak yanıt verebiliriz.

1. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)

2. Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)

Bunların yanında uluslararası deprem enstitüleri de deprem uyarısı yapmaktadır.

Türkiye'de meydana gelen son depremler şu şekilde:

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw (büyüklük) Yer Çözüm Niteliği

2023.03.16 13:59:48 40.7913 31.5387 8.4 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2023.03.16 13:58:02 40.8390 31.6448 19.7 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2023.03.16 13:55:06 40.7960 31.5357 9.6 -.- 4.7 4.7 KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2023.03.16 13:51:41 37.9612 36.1822 12.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.16 13:43:54 37.8267 36.4792 26.1 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.16 13:43:29 36.2212 36.0783 7.1 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel

2023.03.16 13:34:23 37.8803 36.4438 12.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

AFAD SON DEPREMLER (SON 100 DEPREM)