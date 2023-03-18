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Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

 

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