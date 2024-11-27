Destici'den Bahçeli'nin çağrısına tepki: Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz"

"Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadı" diyen Destici, "Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyeler de var, Meclis'te var, basın da var, başka noktalar da var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.