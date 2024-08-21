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Dev kruvaziyer "Mein Schiff 5" Marmaris Limanı'na yanaştı

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Haber Merkezi
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Dev kruvaziyer "Mein Schiff 5" Marmaris Limanı'na yanaştı
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Santori Adası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğu Alman 2 bin 783 yolcu ve 1100 personelin bulunduğu belirtildi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı. Geminin, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

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