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DEVA Parti Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu. 4 çocuk babası Kaya'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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DEVA Parti Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu
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Gaziantep'in İslahiye İslahiye ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araçtan silah sesi geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kilitli araçta Mehmet Ali Kaya'nın (42) cansız bedeni bulundu. Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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