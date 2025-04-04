Deva Partisi Lideri Babacan: Uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta, 70 yaşında bir vatandaşın duvara yapıştırdığı "İş arıyorum" ilanına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan paylaşımında, “Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz." ifadelerine yer verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta, 70 yaşında bir vatandaşın duvara yapıştırdığı "İş arıyorum" ilanına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz"
Babacan paylaşımda, şunları ifade etti:
“Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz.”