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Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Kalp kapakçılığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gebze'deki tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçılığı operasyonun ardından Gebze'deki tedavi sürecini tamamladı. Bahçeli, Ankara'ya geçti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kısa zaman içinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

Kalp kapakçılığı operasyonu geçirmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze’de kalp kapakçılığı operasyonu geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Bahçeli, bugün taburcu oldu.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.

Kısa süre içinde mesaisine başlayacağı belirtildi

Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

Kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları tespit edilmişti

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

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