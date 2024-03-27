Diana hayatta mı? İngiltere, Türk fotoğrafçının paylaşımını konuşuyor

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Fotoğrafçı Alper Yeşiltaş, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın, İngiliz Kraliyet ailesinin fotoğrafçısı Tim Rooke tarafından, Bosna-Hersek ziyaretinde bir voleybol maçını izlerken çektiği fotoğrafını iki yıl önce yapay zeka kullanarak yaşlandırdı. Yeşiltaş bu fotoğrafı daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf paylaşılınca olay oldu

Fotoğraf uzun bir aradan sonra X'de yaklaşık 14 milyon takipçisi olan bir hesaptan, "Lady Diana yaşıyor bu fotoğtaf bugün 20 Mart 2024 Çarşamba günü çekildi" notuyla paylaşıldı. Fotoğraf bir anda tüm gün sosyal medyada yer bulunca İngiltere'de, "Diana yaşıyor" tartışması başladı.

Reuters fotoğrafın peşine düştü

Fotoğrafın altına, "O hala oyuncak bir bebek!”, "Sonunda Diana'yı görmek çok güzel!", "Evet o hala yaşıyor inanıyorum" gibi binlerce yorum geldi. İngiltere'de gündeme oturan olayın ardından Reuters derin bir araştırmaya girdi. 36 yaşında hayatını kaybettiği bilinen Diana'nın söz konusu fotoğrafının orjinalinin halen kendi arşivlerinde bulunduğunu tespit eden Reuters, yaşlandırılmış halinin nasıl sosyal medyadan yayıldığına ulaşmaya çalıştı.

2 yıl önce yapay zekayla hazırladı

Üretilen fotoğrafın, Türk fotoğrafçı Alper Yeşiltaş'ın instagram hesabında bulunduğunu tesipi eden Reuters, Yeşiltaş'a ulaştı. Yeşiltaş, fotoğrafı 2 yıl önce yapay zeka sayesinde hazırladığını ve 17 Eylül 2022'de sosyal medya hesabına yüklediğini aktararak, "Bu eseri yaratmaktaki amacım, tüm çalışmalarımda olduğu gibi, sanat ve teknolojinin sınırlarını keşfetmek, geçmiş, bugün ve gelecek üzerine düşünmeye çağrıştırmaktı" dedi.

Bu bilgilerin ardından Reuters bir haber yayımlayarak, İngiliz halkına fotoğrafın gerçek olmadığını duyurdu.