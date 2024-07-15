Dilan Polat iddianamesinde dikkat çeken milyonluk 'kabak lifli' sabun detayı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddianameden yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Çift hakkında hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, Balıkesir’de yaşayan E.Ö. adlı kişinin 2 ayda 1866 sipariş kaydıyla toplamda 16 bin 560 adet sabundan aldığı, karşılığında da 1 milyon 194 bin 946 lira ödediği ifade ediliyor. İddianameye göre, suç örgütü üyeliği ve delil karartma suçlarından hakkında soruşturma yürütülen E.Ö.’nün ticaret meslek bilgisi, 'Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret'.

Alışveriş sitesi üzerinden 473.4 TL ödeme yapıldı

İddianamede, 'Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi’nin de arasında olduğu 5 şirkete satışları karşılığında bir alışveriş sitesi üzerinden 473.4 milyon TL ödeme yapıldığı da anlatıldı.

Şirketin farklı bir site üzerinden de toplam 131 milyon 181 bin 454,69 TL sabun sattığı belirtildi. Polat çiftinin mali müşaviri Ahmet Gün ifadesinde Rise And Shine şirketine Engin Polat’ın bilgisi dahilinde sahte faturalar düzenlediğini söyledi. Rise and Shine ürünleri hala satışta.

İddianamedeki o bölüm:

Şirketlerin Trendyol üzerinde en yüksek tutarda satış gerçekleştirdiği ürünün 'Katı Sabun' olduğu ve toplam 131.181.454,69 TL tutarında 'Katı Sabun' satışı yaptığı, şirketlerin Trendyol üzerinde toplam en yüksek tutarda satış yaptığı kişinin Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçundan 2005/637 ve 2010/345 Esas No’lu kovuşturma kayıtlan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Takipsizlik kararı verilen Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan 2008/215020 Dosya No’lu soruşturma kaydı olduğu anlaşılan Erdinç ÖZEL adlı şahıs olduğu, meslek bilgisi 'Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret' olan şahsın ilgili platform üzerinde söz konusu şirketlerden yaklaşık iki ay içerisinde 1.866 seferde toplam 16.560 adet 1.194.946,64 TL tutarında ürün aldığı tespit edildi.

Sahte fatura düzenlemek için kurulan şirketlere para yağmış

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığınca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, şirketlerin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu, bu tutarın 86 milyon 988 bin 913 lirasının Katma Değer Vergisi (KDV) tutarına denk geldiği, yine şirketlerin kendi aralarında da sahte faturalar düzenlediği, bunların tutarının 117 milyon 443 bin 863 lira olduğu ve 21 milyon 28 bin 562 liralık kısmının KDV tutarına denk geldiği anlatıldı.

Ayrıca iddianamede, şirketlerin sahte belge temin etmek amacıyla özellikle Ahmet Gün tarafından organize edilen soruşturma dışı, sadece sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yaptığının görüldüğü belirtildi.

Gerçekte var olmayan mal ve hizmet üzerinden sahte fatura

Soruşturmaya konu şirketlerin usulsüzlüklerine yer verilen iddianamede, suç örgütünün dışarıdan temin ettiği sahte faturaları kullanarak aslında gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi gösterip mal ve hizmet satın aldığından bahisle şirketlerine sahte fatura kabul ettiği, yine şirketler arasında da gerçekte olmayan mal ve hizmet satışlarına ilişkin sahte faturalar düzenlendiği anlatıldı.