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Dilan ve Engin Polat için 40 yıla kadar hapis istemi! Kamuya milyonlarca lira zarar

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen "vergi kanunlarına aykırı hareket" soruşturması sona erdi. Polat çiftinin sahibi olduğu 15 farklı şirkette, toplamda 510 milyon lira kamu zararı belirlendi.

Haber Merkezi
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Dilan ve Engin Polat için 40 yıla kadar hapis istemi! Kamuya milyonlarca lira zarar
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması sebebiyle çifte yeniden cezaevi yolu göründü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

510 milyon lira kamu zararı

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı.

40 yıla kadar hapsi istendi

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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