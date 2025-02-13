Diş hekimleri yarın iş bırakma eylemi yapacak

Hekimsen, kamuda görev yapan diş hekimlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, modern cihazların sağlanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri doğrultusunda 14 Şubat 2025'tebir günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

Bu eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve Devlet Hastanelerinde gerçekleşecek.

Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli malzemelerin eksiksiz sağlanmasını ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.