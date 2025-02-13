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Diş hekimleri yarın iş bırakma eylemi yapacak

Kamuda görev yapan diş hekimleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için 14 Şubat 2025'te bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Haber Merkezi
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Diş hekimleri yarın iş bırakma eylemi yapacak
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Hekimsen, kamuda görev yapan diş hekimlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, modern cihazların sağlanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri doğrultusunda 14 Şubat 2025'tebir günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

Bu eylem, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve Devlet Hastanelerinde gerçekleşecek. 

Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli malzemelerin eksiksiz sağlanmasını ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.

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