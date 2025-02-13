Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Bild gazetesi Almanya'nın Münih kentinde bir aracın insanların arasına daldığını, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Yerel polisin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, olayın ardından Dachauer bölgesinde büyük bir polis operasyonu başlatıldı.

Şehirde yarın Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek. Saldırının konferansın düzenleneceği yerin yakınlarında gerçekleştiği öne sürülüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bugün kente gitmeleri bekleniyor.

Aracın, bölgede işçi sendikası Verdi'nin gösterisi için toplanan kişilerin arasına daldığı belirtiliyor.

Sürücü olay yerinde yakalandı

Münih polisi, aracın sürücüsün olay yerinde yakalandığını ve daha fazla tehlike arz etmediğini açıkladı.

Polisin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olay bölgesinde trafik sıkışıklığının yaşandığı ifade edildi, bunu önlemek ve acil durum ekiplerinin sorunsuz çalışabilmesi için bölgeden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Münih polisi, araç sürüsücünün 24 yaşında Afgan bir sığınmacı olduğunu duyurdu. Bavyera eyaletinin başbakanı, olayda saldırı şüphesinin bulunduğunu belirtti.

"Derin bir şok yaşıyorum"

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberlerde, sürücünün, aracını yayaların üzerine kasten sürdüğü belirtildi.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum.

Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü tutukladı ancak kesin koşullar hala belirsiz. Elbette emniyet müdürüyle yakın temas halindeyim ve olay yerindeki durum hakkında fikir edinmek için yoldayım."