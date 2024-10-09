  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Discord ve Telegram'da uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadeleri alınacak
Takip Et

Discord ve Telegram'da uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadeleri alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Discord ve Telegram'da uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadeleri alınacak
Takip Et

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun 2 yöneticisi yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun 2 yöneticisi yakalandıGündem

B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

Gündem
Cani Semih Çelik'in annesi katliamdan önceki son konuşmalarını anlattı
Caninin annesi katliamdan önceki son konuşmalarını anlattı
Cani Semih Çelik’e benzeyen genç isyan etti: Bana katil muamelesi yapıyorlar
Cani Semih Çelik’e benzeyen genç isyan etti: Bana katil muamelesi yapıyorlar
Alkollü mekanlardaki servis malzemelerine kullanım kısıtlaması: Resmi Gazete’de yayımlandı
Alkollü mekanlardaki servis malzemelerine kullanım kısıtlaması: Resmi Gazete’de yayımlandı
Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Türk öğretmene çarpan Katarlı sürücü serbest kaldı
Türk öğretmene çarpan Katarlı sürücü serbest kaldı