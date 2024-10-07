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Discord'a yasak mı geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yayımlanan videolarla ilgili olarak açıklama yaptı. Uraloğlu, "Radarıma girdi. Discord ile ilgili gerekli önlemler alınacak," ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Discord'a yasak mı geliyor! Bakan Uraloğlu duyurdu
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Türkiye, Semih Çelik'in neden olduğu dehşeti tartışırken, katilin 'incel' olarak bilinen bir grupla yazıştığı ortaya çıktı. Discord adlı iletişim uygulamasında incel topluluklarına yönelik dikkatler arttı. Bu grupların, küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşürdüğüne dair çeşitli görüntülerin sosyal medyada yayıldığı iddia ediliyor.

Yaşananlar sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord ile ilgili gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Şimdi bu benim de tabi biraz radarıma girdi. Mesela burada doğrudan siz oraya üye olamıyormuşsunuz. Birisinin referansıyla üye olabiliyormuşsunuz. Tamamen böyle bir altyapısı var. Esasında bu durum oraya girişleri biraz zorlaştırıyor, disipline ediyor da diyebiliriz. Biraz içeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil gerçekten.

Hafta içi hem İçişleri, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yoğun bir mesai yürüttük. Discord başta olmak üzere. Bu konuda yapılması gerekenler noktasında istişare ettik. Önümüzdeki günlerde belli önlemlerin alınması gerekecektir. Biz bu önlemleri alacağız inşallah. Aile, çocuklar hepimizin en değerlisi, ona hepimiz sahip çıkmalı diye düşünüyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi.

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