Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gidiyor

Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun üçüncü toplantısı Cezayir'de yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşı Ahmed Attaf başkanlık edecek.

Toplantının gündeminde enerji, savunma sanayii, yatırım ve ticaret alanlarında atılacak adımlar var.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek. Gazze, Libya, Suriye ve Sahel bölgesindeki gelişmeler de ele alınacak.

Toplantıda enerji ve savunma sanayii ile bölgesel konular ele alınacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. Bu kapsamda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için planlamalar yapılacak. İki ülke arasında imzalanması öngörülen yeni anlaşmaların müzakere süreçleri değerlendirilecek.

Hakan Fidan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirmesi de öngörülüyor.