Dışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
4'üncü kez baskın düzenledi
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Bakan Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail polisinin koruması altında 4'üncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini söyledi. Söz konusu yetkili, Ben-Gvir'in baskın sırasında caminin avlusunda "provokatif bir şekilde tur attığını" belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan baskına yönelik kınama açıklaması geldi
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.
İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır.
Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."