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Dışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Haber Merkezi
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Dışişleri'nden İsrailli Bakana 'Mescid-i Aksa' tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

4'üncü kez baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Bakan Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail polisinin koruması altında 4'üncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini söyledi. Söz konusu yetkili, Ben-Gvir'in baskın sırasında caminin avlusunda "provokatif bir şekilde tur attığını" belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan baskına yönelik kınama açıklaması geldi

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.

İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır.

Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."

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