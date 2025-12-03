  1. Ekonomim
Dışişleri'nden KDP'ye Bahçeli tepkisi! İzahat istendi

Dışişleri Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan Barzani Karargahı Sözcülüğü"açıklamasını "kabul edilemez" bularak izahat istedi.

Dışişleri'nden KDP'ye Bahçeli tepkisi! İzahat istendi
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.

