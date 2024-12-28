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Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar kararına tepki: İtiraz edeceğiz

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren ve Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç itiraz etti. Eren, "Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.

Haber Merkezi
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Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar kararına tepki: İtiraz edeceğiz
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada sanıkların savunma işlemleri tamamlandı. Mahkeme Başkanı kararı açıkladı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nahit Eren: Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek

Kararın ardından Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren, basın mensuplarına açıklama yaptı. Eren, "Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek." dedi. 

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç: Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak niteliktedir

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ise "21 Ağustos'tan bu yana kamuoyunun ilgiyle izlediği dava sonuçlandı. Sanık Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış hapis ile cezalandırdı. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak niteliktedir. Nevzat ile ilgili beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet bekliyorduk ama bu gerçekleşmedi. Sadece delilleri karartmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir." ifadeleriin kullandı.

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