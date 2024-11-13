Diyarbakır'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki valizi görenler, durumu polise bildirdi.
Valiz bomba imha ekiplerince patlatıldı
Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, valizden yastık kılıfı çıktı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.