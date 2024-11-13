  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Diyarbakır'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Takip Et

Diyarbakır'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Diyarbakır'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Takip Et

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki valizi görenler, durumu polise bildirdi.

Valiz bomba imha ekiplerince patlatıldı

Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, valizden yastık kılıfı çıktı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilirTrump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilirKüresel Ekonomi

 

Kuru meyve ihracatçıları yaşadıkları sıkıntılar için ortak mutabakat arıyorKuru meyve ihracatçıları yaşadıkları sıkıntılar için ortak mutabakat arıyorİş Dünyası

 

Gündem
Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu
Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
TİP Genel Başkanı Baş, 'casusluk' düzenlemesini eleştirdi: Kanuni kılıfını hazırlıyorlar
TİP Genel Başkanı Baş, 'casusluk' düzenlemesini eleştirdi: Kanuni kılıfını hazırlıyorlar
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdi
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu!
Erdoğan'dan yüksek fiyatlı belediye konserlerine tepki: Hesabını kanun önünde sorarız
Erdoğan'dan yüksek fiyatlı belediye konserlerine tepki: Hesabını kanun önünde sorarız
Konya'da çöpte yeni doğmuş bir kız bebek bulundu
Konya'da çöpte yeni doğmuş bir kız bebek bulundu