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Diyarbakır'da enkazdan 21 saat sonra 1 kadın sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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