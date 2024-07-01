‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katil zanlısından cinayet itirafı: Kurguladım

İstanbul Fatih’te 31 Ocak 2024’de ‘’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın Yeri’’ isimli çay ocağında ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut’un (24) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı dosyayı yeni aldığını belirterek, “Ek savunma için süre talep ediyorum. Sanık hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığına ilişki rapor alınmasını talep ediyoruz. Psikolojik durumuna ilişkin rapor alınması gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.

Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, “Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım’’ dedi.

İndirimsiz ceza talebi

Müşteki avukatı Akif Eringin ise “Sanık, kurgulanmış bir senaryoyu uygulamaktadır. Adalete karşı pişmanlığını göstermediği gibi saygısını da yitirmiştir. Savunmaları çelişkilidir. Sanık net bir şekilde ‘bıçağı aldım ve maktulü planlayarak öldürdüm’ demiştir. Hala cinayet nedeniyle pişmanlık göstermemektedir. İndirimsiz cezalandırılmasını talep ediyoruz’’ diye konuştu. Sanığın, akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebi reddedildi.

Duruşma ertelendi

Zanlı Baykut hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının" istendiği duruşma ertelendi.