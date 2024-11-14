DMM, "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmış olmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik gerçekleşmemiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Savunma Bakanlığı, Eylül’de yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 14, 2024
Türkiye, İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden… pic.twitter.com/moQxbaPw1R