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DMM yalanladı: PKK feshiyle özerklik ve federal yönetim iddiaları asılsız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK’nın fesih kararı sonrası çıkan “Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal yönetim” iddialarını kesin bir dille yalanladı. Gerçek dışı söylentilere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi
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DMM yalanladı: PKK feshiyle özerklik ve federal yönetim iddiaları asılsız
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PKK’nın feshi sonrası çıkan özerklik ve federal yönetim iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kesin bir dille yalanlandı. 

"Özerk ve federal bir yönetim” iddiası dezenformasyondur"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiası dezenformasyondur.

"Pazarlık söz konusu değildir"

Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.

DMM Anayasa değişikliğine yönelik hazırlığa açıklık getirdi

Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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