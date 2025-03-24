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DMM'den Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması iddialarına yanıt!

DMM, "Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DMM'den yapılan açıklamaya göre, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma izni, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı değil, ilgili belediye personelini kapsamaktadır." denildi

Haber Merkezi
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DMM'den Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması iddialarına yanıt!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini, soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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