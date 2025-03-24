'Paçavra' benzetmesi tepki toplamıştı: Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği sırada İBB binasının bulunduğu Saraçhane Meydanı'nda binlerce vatandaşa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şırnak'ta yapılan nevruz kutlamasına gönderme yaparak, "Dün Doğu'da bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" dedi.

Yavaş'ın sözleri tartışma yaratırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin konuştu. İstanbul'da yapılan nevruz kutlamalarını kutlayan Özel, "Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum" dedi, Selahattin Demirtaş'a da selam gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tartışma yaratan sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.

Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.

Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz.

Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım.

Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.

Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.

Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar.

Anayasa’nın 3. Maddesi açıktır: “Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.

Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum.

Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim."