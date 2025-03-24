İmamoğlu'nun avukatı İlkiz, kararı değerlendirdi: 'İstanbul halkına kurulan bir komplo'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Pazar günü tutuklandı. Hakkındaki kamuoyunda "terör" soruşturması olarak da bilinen "kent uzlaşısı" suçlamalarına ilişkin savcılığın tutuklama talebinin ise reddine karar verildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz Euronews Türkçe'ye verdiği demeçte "(İmamoğlu) en çok bunun bir siyasi suçlama olduğunun üzerinde durdu. 'Bu siyasal bir suçlamadır. Bu anlamda baktığımız zaman bu, bana karşı ve İstanbul halkına kurmuş olan bir komplodur. Siyasal bir amaçları vardır' dedi" ifadelerini kullandı.

İlkiz, İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında zaten tutuklama kararı verildiği için, savcılığın "terör" soruşturması kapsamındaki tutuklama talebinin reddedildiğini aktardı.

"Özellikle terör ve bununla ilgili olanları savcılık talebi tutuklanması yönündeydi. Ama sulh ceza yargıcının verdiği kararda 'Zaten ben mali suçlarla ilgili olmak üzere bir tutuklama kararı veriyorum. O nedenle bu terör ve suç örgütü olma bakımından herhangi bir tutuklama kararı verilmesine gerek yoktur' denildi. Yani savcılığın bir görüşündeki tutuklama istemini reddetti, bir görüşüne uygun karar verdi. Ve işlediği ileri sürülen mali suçlardan dolayı tutuklanmasına karar verdi."

Hukuki süreç nasıl ilerleyecek?

Avukat Fikret İlkiz, atılacak ilk hukuki adımın; İmamoğlu hakkında verilen "tutuklama kararına bu hafta içinde itiraz etmek" olacağını söyledi.

"Türkiye'de hiç kimse bu tür olaylarda ve bu tür davalarda ne kadar zamanla dava açılacağını kestiremez. Bir ayda da açabilir yarın da açabilir."

"Ama bunun süresi ve takdiri doğrudan doğruya savcılık ve savcılığın yürüttüğü soruşturmanın sona erdirilmesiyle ilgili."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sulh Ceza Hakimliğince, mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına, şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir," denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Pazar sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 91 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, ilk tutuklama kararları da sabahın erken saatlerinde açıklandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, İBB soruşturması kapsamında 18 kişinin daha tutuklanmasına hükmetti.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan diğer isimler ise şöyle:

Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ali İlbak ve Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak ve Servet Yıldırım.

Gözaltı listesinde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'in 22 Mart'ta hakkında açıklama yaptığı iş insanı Serdar Haydanlı da tutuklandı.

İmamoğlu, dört gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kaldıktan sonra beraberindekilerle birlikte Pazar günü sabaha doğru tutuklama talebiyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

İmamoğlu'na ilk soruşturma: Kent uzlaşısı

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde DEM Parti tarafından seçim stratejisi olarak açıklanan "Kent Uzlaşısı" kapsamında soruşturmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan ve Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

Bu soruşturmada, sanıklara, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı" suçlaması yöneltildi.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından Pazar günü yapılan bir paylaşımda (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alındığı belirtildi.

İmamoğlu'yla beraber Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Şahan'ın yerine bir kayyum atandığı belirtildi.

Açıklamada İmamoğlu ve Çalık'ın yerine herhangi bir atamadan bahsedilmezken, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade ediliyor.

Şahan, tutuklanmanın ardından yaptığı açıklamada "Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım, hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlere olan gönül bağımla mücadelemi sürdüreceğim," ifadelerini kullandı.

İkinci soruşturma: Yolsuzluk

İmamoğlu ve ekibine yönelik ikinci suçlamalar ise yolsuzluk iddialarıyla ilgili. Başsavcılığın açıklamasında söz konusu başlıkta şu suçlamalara yer veriliyor:

- İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri,

- İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği,

- Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları,

- Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı,

- MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddia edildi.

Bu soruşturma kapsamında da İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda olduğu öne sürülen Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu kişilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplam, 100 kişi hakkında gözaltına kararı verilmişti.