  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Vali Gül: Kamu düzenini bozan girişimlere müsamaha gösterilmeyecektir
Takip Et

Vali Gül: Kamu düzenini bozan girişimlere müsamaha gösterilmeyecektir

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vali Gül: Kamu düzenini bozan girişimlere müsamaha gösterilmeyecektir
Takip Et

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

Kabine bugün toplanıyor: İşte öne çıkan gündem başlıkları...Kabine bugün toplanıyor: İşte öne çıkan gündem başlıkları...Gündem
Benzin ve motorine zam geliyor: İşte 24 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geliyor: İşte 24 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emeklilerin zamsız ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyorEkonomi
Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: 7 ilde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir