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Doğu Anadolu'da donduran soğuk! Termometreler -12.5’i gördü

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikler yüksek kesimler için kar uyarısı yaparken dün gece bölgede termometreler-12,5’i gösterdi.

Haber Merkezi
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Doğu Anadolu'da donduran soğuk! Termometreler -12.5’i gördü
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Dün gece bölgede yapılan ölçümlerde; termometreler Ardahan Göle-12.5, Erzurum Tekman/Hacıömer Köyü-12.5, Kars Harakani Havalimanı-11.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -10.9 ve Erzincan Refahiye-10.8 rakamlarını gördü.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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