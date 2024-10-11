Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'un işleri resmen durdu

Daha önce şubeleri dolup taşan hatta oturulacak yer bile bulunamayan Köfteci Yusuf’ta domuz et skandalı sonrasında o kalabalıklardan eser kalmadı. Ürünlerinde domuz eti çıkmasının ardından şubeler boş kaldı.

Köfteci Yusuf'un işleri durdu

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Köfteci Yusuf'un Avcılar'daki bir şubesinin müşterisinin olmadığı görüldü. Şubelerde şu an sadece çalışanlar bulunuyor.

Artık kimse dışarıda yemek istemiyor

İşletmeler listeye bir bir eklenirken yapılanlar çoğu kişinin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını da değiştirdi.

Türkiye domuz eti skandalıyla sarsılırken, tağşiş listeleri ve domuz eti kullanan işletmeler yüzünden yeme-içme sektörü de nasibini aldı. İfşalar restoranları lokantaları, büfeleri ve kafeleri de vurdu. Diğer işletmelerin de domuz eti skandalı sonrası önceki günlere göre daha boş oldukları belirtiliyor.

Analizlerde ‘domuz eti’ çıktı, Köfteci Yusuf’tan yalanlama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan 'Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.

Şirket iddiaları yalanlarken bakanlığı suçladı, bakanlık ise Köfteci Yusuf'u da dün listesine ekledi.

Yusuf Akkaş “Kumpas” iddiasında bulundu

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş hakkında çıkan iddiaları ‘kumpas’ olarak değerlendirdi. Ürettiği köftede domuz et çıktığı iddialarından sonra Yusuf Akkaş Sözcüʼye konuştu.

Akkaş: “Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Bu olayda tek isteğim gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ben garip bir kuşum. Birlikte çalıştığım 12 bin kişinin yüzüne kara leke sürdürmeyeceğim. Ben sadece köftecilik yapmak istiyorum. Herhangi bir gücüm yok. Et piyasası çok karışık. Yanımızda yüzlerce veteriner ve gıda mühendisleri var. Böyle bir şey yapmak istesek bile yapamayız. Türkiye genelinde 280 iş yerim var. 28 yıldır köftecilik yapıyorum, ilk lokantamı İznik’te açmıştım. Kötüler iyiden daha zeki ama iyilik her zaman kötülüğü yenecek. Acayip bir şekilde tekme yedim.” dedi.