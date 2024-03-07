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DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy istifa etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy istifa etti
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, istifasını duyurdu.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Aksoy, "Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

 

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