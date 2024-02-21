Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho kimdir? Ronaldinho kariyeri boyunca hangi takımlarda forma giydi?

Ronaldinho kimdir?

21 Mart 1980 doğumlu Ronaldo de Assis Moreira bilinen adıyla Ronaldinho veya Ronaldinho Gaúcho, Brezilyalı eski futbolcudur.

Çoğunlukla ofansif orta saha mevkiinde oynadı, zaman zaman forvet ve kanatta görev aldı. Kariyerinin büyük bir bölümünü Avrupa kulüplerinden Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'da geçirdi, aynı zamanda Brezilya millî futbol takımı için de oynadı. Ronaldinho, 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazandı. Çevikliği, hızı, top sürme yeteneği ve top sürmenin püf noktalarını kullanması, röveşata vuruşları, bakmadan verdiği pasları ve serbest vuruşlardaki isabet oranı nedeniyle teknik becerileri ve yaratıcılığıyla ünlüdür.

Ronaldinho profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Grêmio'da başladı. 20 yaşında Paris Saint-Germain sözleşme imzaladı. Daha sonra 2003 yılında Barcelona ile anlaştı. Barcelona'da ki 2. senesinde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü ve La Liga şampiyonluğunu kazandı. Takip eden sezonlarda takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, aynı yıl lig şampiyonluğu yaşadı. El Clásico'da attığı iki golle 1983'te Diego Maradona'dan sonra Santiago Bernabéu'da Real Madrid taraftarları tarafından alkışlanan ikinci Barcelona oyuncusu oldu. Ronaldinho, bu dönemde Ballon d'Or'u kazanmasının yanı sıra ikinci kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

2007-08 sezonunda sakatlık geçirdi, sezon sonunda Milan'a katıldı. 2011 yılında Flamengo ile anlaşarak ülkesine döndü, sonraki sene Atlético Mineiro'ya katıldı. Devam eden yıllarda Meksika kulübü Querétaro FC için oynadı, sonraki sezon ülkesine dönerek Fluminense ile anlaştı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok bireysel ödül kazandı. 3 kez UEFA Yılın Takımı ve FIFA World XI'a seçildi. 2006 yılında UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve Pelé tarafından oluşturulan FIFA 100 adı altında dünyanın yaşayan en iyi futbolcularının yer aldığı FIFA 100 listesine seçildi.

Ronaldinho, uluslararası düzeyde Brezilya millî futbol takımı için 97 maça çıktı, 33 gol attı. Ülkesiyle 2 kez Dünya Kupası'na katıldı. 2002 yılında Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon oldular, Ronaldo ve Rivaldo ile birlikte hücumda etkili bir performans sergilediler. Turnuvada iki gol attı, İngiltere ile karşılaştıkları çeyrek final mücadelesinde 36 metreden serbest vuruştan gol attı. FIFA Dünya Kupası Turnuva Takımına seçildi. Kaptan olarak 2005 yılında Konfederasyonlar Kupası finalinde Arjantin ile oynanan maçta 4-1 galip geldiler, Ronaldinho maçın adamı seçildi. Turnuvada 3 gol atarak 9 golle turnuvanın en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. Kulüp ve uluslararası düzeyde başarılı bir performans sergiledi, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanan yedi oyuncu arasında yer aldı.

Ronaldinho kariyeri boyunca hangi takımlarda forma giydi?

Altyapı kariyeri

- 1987-1998 Grêmio

Profesyonel kariyeri

- 1998-2001 Grêmio

- 2001-2003 Paris Saint-Germain

- 2003-2008 Barcelona

- 2008-2010 Milan

- 2010-2012 Flamengo

- 2012-2014 Atlético Mineiro

- 2014-2015 Querétaro

- 2015 Fluminense