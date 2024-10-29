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Edirne'de yolcu treni raylarda bırakılan araca çarptı, yolcular Kapıkule Garı’na götürüldü

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. Trendeki yolcular Kapıkule Garı’na götürüldü.

Haber Merkezi
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Edirne'de yolcu treni raylarda bırakılan araca çarptı, yolcular Kapıkule Garı’na götürüldü
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Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Demir yolu kazadan kısa süre sonra geçişlere açıldı.

Araç bulunduğu alandan ekiplerce vinçle kaldırıldı.

Demir yolundaki seferlerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

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