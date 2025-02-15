Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.11'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-15
Saat:19:11:43 TSİ
Enlem:40.25306 N
Boylam:24.05194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/r9EixeQq4e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi