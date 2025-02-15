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Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.11'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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